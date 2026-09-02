"Lo vendimos a Colo Colo": La llamativa respuesta del DT de AIK por ausencia de Assadi en las prácticas

El mediocampista Lucas Assadi sigue esperando vivir su estreno en el fútbol europeo dado que un inconveniente burocrático le ha impedido integrarse de lleno a los trabajos del primer equipo de AIK.

Pese a que el mediocampista nacional ya se presentó en las instalaciones del cuadro de Estocolmo, solo ha podido realizar ejercicios en interiores de manera diferenciada, a la espera de que se resuelva la entrega definitiva de su permiso de trabajo.

Esta situación dio pie a un particular momento protagonizado por su entrenador, el español José Riveiro, quien bromeó con la prensa local haciendo un guiño directo a la rivalidad del fútbol chileno: "Lo hemos vendido ya, a Colo Colo", lanzó entre risas.

Ya en un tono más formal, el DT ibérico aclaró el panorama del puentealtino: "No puede entrenar afuera todavía. A finales de esta semana, quizás. (Ahora) está adentro", ratificando que aguardan la documentación para sumarlo a la cancha.

A raíz de esta traba administrativa, Assadi ya se perdió el clásico de la ciudad frente a Hammarby y el cuerpo técnico espera contar con sus papeles a tiempo de cara al trascendental compromiso de este lunes ante Malmö FF.