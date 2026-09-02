Cámara Baja despachó a ley el Bono de Apoyo a la Niñez: otorgará 30 mil pesos por cada hijo

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles de forma unánime el proyecto de ley que crea el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, quedando en condiciones de ser remitida al Ejecutivo para su promulgación.

El aporte económico consiste en un beneficio de cargo fiscal, no imponible y libre de cualquier descuento, correspondiente a 30 mil pesos por causante.

La ayuda está dirigida a mitigar el encarecimiento del costo de la vida y proteger el presupuesto de los hogares con mayor índice de vulnerabilidad socioeconómica en el país.

Requisitos y universo de beneficiarios

El subsidio favorecerá por una sola vez a niños y niñas que, al 1 de junio de 2026, tengan hasta 13 años de edad y cuyos grupos familiares integren el 80% más vulnerable, según la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

Cada causante otorgará derecho a un único pago, independiente de si varios beneficiarios pudiesen reclamar dicha condición.

Durante su tramitación en el Senado, la cobertura del bono se amplió para incluir a lactantes que nazcan entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, caso en el cual el dinero será cobrado por la madre.

Tras la votación en la Sala, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, detalló que "esta será una transferencia directa para el 80% más vulnerable del registro social de hogares. El Presidente Kast anunció este bono en su cuenta pública".

La ayuda está dirigida a mitigar el encarecimiento del costo de la vida y proteger el presupuesto de los hogares con mayor índice de vulnerabilidad socioeconómica en el país. (FOTO: ATON)

"El proyecto de ley ingresó a finales de junio, y hoy hemos cumplido como gobierno gracias a la gran contribución que ha realizado este Congreso por transformar este beneficio en una ayuda concreta, directa a las familias chilenas que hoy día necesitan de este apoyo frente al alza del costo de vida", destacó la secretaria de Estado.

Pago a través de CuentaRUT e inclusión de familias de acogida

La titular de Desarrollo Social aseguró que el gobierno acelerará los procesos administrativos correspondientes para iniciar los depósitos a la brevedad, informando oportunamente el calendario oficial de pagos, los cuales se canalizarán preferentemente por medio de la CuentaRUT del BancoEstado.

En esa línea, Wulf destacó que se incorporara a las familias de acogida en esta tramitación.

"Hemos hecho un llamado como gobierno a que necesitamos más familias de acogida, necesitamos que los niños más chiquititos puedan salir de las residencias, que puedan tener un hogar, y este es un reconocimiento concreto a ellas", puntualizó.