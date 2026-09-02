El mortal accidente que releva las normas de seguridad de Metro

Un lamentable accidente enlutó este miércoles a la red de Metro, pues un pasajero murió en la estación Pajaritos de la Línea 1 al ser golpeado por un tren en recorrido normal.

La tragedia se produjo luego de que la víctima "traspasara la línea amarilla del andén en momentos que el tren estaba ingresando a la estación", detalló la empresa.

El accidente se registró a las 11:20 horas y "producto de lo anterior, la persona fue golpeada por el tren y posteriormente declarada fallecida".

"Metro lamenta profundamente este acontecimiento y desde el primer momento ha prestado apoyo y asistencia a la familia, junto con activar los protocolos de asistencia médica correspondiente. Metro envía sus condolencias a la familia", añadió un comunicado.

El trágico suceso, que mantuvo durante casi cuatro horas a Pajaritos cerrada y sin detenciones, pone en relieve los constantes llamados de Metro -vía altavoces y personal de servicio- sobre el respeto a la línea amarilla que hay en cada andén.

En horas punta, especialmente, muchos pasajeros tratan de acercarse lo más posible al borde del andén, esperando entrar a un tren, mientras los asistentes de cada estación se desplazan de lado a lado pidiendo ubicarse "por favor, detrás de la línea amarilla".

Esta demarcación de seguridad no es baladí y busca justamente proteger a los pasajeros ante el paso de los convoyes, particularmente en las líneas más antiguas, donde no operan los sistemas de puertas automáticas.