El mortal accidente que releva las normas de seguridad de Metro
El mensaje "por favor, detrás de la línea amarilla" se transforma en clave para los pasajeros.
El mensaje "por favor, detrás de la línea amarilla" se transforma en clave para los pasajeros.
Un lamentable accidente enlutó este miércoles a la red de Metro, pues un pasajero murió en la estación Pajaritos de la Línea 1 al ser golpeado por un tren en recorrido normal.
La tragedia se produjo luego de que la víctima "traspasara la línea amarilla del andén en momentos que el tren estaba ingresando a la estación", detalló la empresa.
El accidente se registró a las 11:20 horas y "producto de lo anterior, la persona fue golpeada por el tren y posteriormente declarada fallecida".
"Metro lamenta profundamente este acontecimiento y desde el primer momento ha prestado apoyo y asistencia a la familia, junto con activar los protocolos de asistencia médica correspondiente. Metro envía sus condolencias a la familia", añadió un comunicado.
El trágico suceso, que mantuvo durante casi cuatro horas a Pajaritos cerrada y sin detenciones, pone en relieve los constantes llamados de Metro -vía altavoces y personal de servicio- sobre el respeto a la línea amarilla que hay en cada andén.
En horas punta, especialmente, muchos pasajeros tratan de acercarse lo más posible al borde del andén, esperando entrar a un tren, mientras los asistentes de cada estación se desplazan de lado a lado pidiendo ubicarse "por favor, detrás de la línea amarilla".
Esta demarcación de seguridad no es baladí y busca justamente proteger a los pasajeros ante el paso de los convoyes, particularmente en las líneas más antiguas, donde no operan los sistemas de puertas automáticas.