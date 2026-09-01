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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Los detalles del contrato de Darío Osorio con Crystal Palace

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El seleccionado chileno llega al fútbol inglés tras su exitoso ciclo en Midtjylland.

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Crystal Palace oficializó este martes la incorporación del volante chileno Darío Osorio a préstamo por toda la temporada desde FC Midtjylland de Dinamarca, en un acuerdo que contempla una opción de compra.

Pese a que los clubes no hicieron públicos los montos, la prensa británica detalló que el cuadro londinense pagó 2 millones de euros por el cargo de la cesión, fijando la futura compra en 26 millones más otros 4 millones en variables.

"Es un sueño que tenía desde niño jugar en la Premier League y no puedo esperar para hacerlo", declaró el oriundo de  Hijuelas en un comunicado compartido por los canales oficiales del elenco londinense.

El formado en Universidad de Chile da el salto al fútbol inglés tras registrar 25 goles y 18 asistencias en 121 partidos oficiales con el conjunto danés, ciclo en el que además conquistó la Superliga y la Copa de Dinamarca.

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