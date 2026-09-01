Diputado UDI: los que se relacionaron con Cerimedo no sabían se transformaría en un monstruo

El diputado Eduardo Cretton (UDI) justificó este martes la negativa del oficialismo a respaldar la creación de una comisión especial investigadora en la Cámara Baja destinada a fiscalizar el uso de bots y redes de desinformación en campañas políticas.

La iniciativa no logró prosperar en Sala tras una fallida votación provocada por la inasistencia parlamentaria, pese a contar con una mayoría a favor en el hemiciclo (60 votos afirmativos, 41 en contra y dos abstenciones, quedando a solo dos sufragios del quórum mínimo de 62). El resultado se debió a que solo asistieron 103 de los 155 diputados.

En ese contexto, el legislador gremialista acusó un "sesgo político" por parte de la oposición y defendió los contactos que personeros del sector mantuvieron en el pasado con Fernando Cerimedo, estratega comunicacional argentino conocido como el "rey de los trolls/bots", hoy detenido en Bolivia por presunto intento de feminicidio e enriquecimiento ilícito.

"No la vamos a apoyar (la comisión), porque lo que busca acá la izquierda es instalar que las fake news o que los bots son patrimonio de un solo sector político. Me parece que hay un sesgo político en eso", aseveró Cretton, añadiendo que "cuando Cerimedo vino a Chile, las personas que pudieron tener relación con él todavía no sabían el monstruo en el que se iba a transformar".

Tras el revés en la Sala, uno de los impulsores de la iniciativa, el diputado José Montalva (PPD), confirmó que insistirán de inmediato con la propuesta y recriminó el ausentismo de sus propios colegas de sector.

"Vamos a presentar hoy día mismo nuevamente la creación de una comisión para que ojalá podamos estar votando mañana (miércoles). Pero repito: nuestro sector no solamente tiene que estar de acuerdo en la idea, sino que tiene que hacer la pega, y eso parte por llegar a la hora cuando hay votaciones", reprochó el parlamentario.

La controversia se da a un día de que el Presidente José Antonio Kast descartara cualquier vínculo contractual con Cerimedo, circunscribiendo los contactos a encuentros casuales en eventos internacionales.

"En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor. El Gobierno no trabaja ni tiene asesorías con este señor. ¿Y si lo conozco? Sí, porque él ha acompañado a distintos líderes políticos en distintas instancias donde nos hemos cruzado y donde nos hemos encontrado", afirmó el Mandatario en El Diario de Cooperativa.