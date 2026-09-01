Tribunal de Disciplina resolvió castigo contra Javier Correa por gestos tras el Superclásico

El Tribunal de Disciplina de la ANFP castigó con dos fechas al argentino Javier Correa, delantero de Colo Colo, por los gestos vulgares tras la victoria sobre Universidad de Chile en el Superclásico, el pasado domingo 23 de agosto en el Estadio Nacional, por la fecha 20 de la Liga de Primera.

La controversia ocurrió cuando terminó el Superclásico. Los jugadores albos se reunieron para festejar con una fotografía en la cancha del recinto en Ñuñoa, y Correa realizó unos gestos que fueron considerados como una provocación a los azules.

Esta situación no fue consignada por el árbitro Juan Lara en su informe, lo que motivó a la dirigencia de Universidad de Chile a realizar la denuncia al Tribunal.

Simón Marín, secretario del Tribunal de Disciplina, explicó que el castigo a Correa fue por infringir el artículo 63, letra B, número 3, del Código de Penalidades de la ANFP.

Este artículo castiga, de uno a tres partidos, por "insultar o provocar a un rival, a los integrantes de los Cuerpos Técnicos y al público en general, dentro del recinto donde se efectúe el partido".

Además, Marín explicó que esa sanción no es apelable, ya que no supera los cuatro partidos el castigo.

Con esta sanción de dos partidos, Correa se perderá los duelos de las fechas 22 y 23 de la Liga: La visita a Huachipato el 6 de septiembre, y el choque con Concepción en el Monumental, el 13 de este mes.