Lucas Cepeda brilló con una asistencia en empate de Elche en duelo amistoso

El delantero chileno Lucas Cepeda sumó bonos este miércoles al ser clave en el empate 2-2 de Elche frente a Al Ain en un duelo amistoso de preparación de cara a la nueva temporada de la Liga de España.

El elenco "franjiverde" se puso en ventaja tempranamente a los 10' gracias a la anotación de Umaru. Sin embargo, el equipo emiratí reaccionó y logró emparejar las acciones a los 38' a través de Giakoumakis, marcador con el que se fueron al descanso.

En el complemento vino el turno del ex Colo Colo, quien saltó desde el banco de suplentes para cambiarle la cara a su escuadra. Pese a que Al Ain se adelantó a los 69' con tanto de Baba Ilo, el chileno apareció a los 82' con una gran habilitación para Álex Sánchez, quien definió con un tiro cruzado para sellar el 2-2 definitivo.

El debut del Elche en el torneo oficial está programado para el próximo 17 de agosto, cuando enfrenten al Deportivo La Coruña.