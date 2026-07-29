Horas extra y aranceles de EE.UU: la advertencia de Krauss sobre la reforma laboral

En medio de la polémica por el arancel impuesto por Estados Unidos, la secretaria general de la DC y exministra del Trabajo, Alejandra Krauss, advirtió en El Primer Café de Cooperativa que la reforma de jornada laboral que impulsa el Gobierno podría no ser consistente con los mismos criterios de la OIT que EE.UU. utilizó para justificar la medida.

Krauss apuntó a la falta de una visión compartiada dentro del Gobierno de José Antonio Kast, contrastando con su experiencia en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, donde "el Presidente siempre lidera para fijar una posición".

En esa línea, la dirigenta DC realzó la justificación de Estados Unidos para el alza del arancel, debido a que Washington se basó en criterios de trabajo forzoso definidos por la OIT, y advirtió que la propia agenda legislativa del Gobierno podría entrar en contradicción con esos estándares.

"Las horas extraordinarias en exceso -remarcó- son también consideradas trabajo forzoso", señaló, agregando que "a lo mejor estamos impulsando legislaciones que no se condicen con los tratados comerciales que hemos suscrito".

Krauss matizó que no se trata de casos extremos como el trabajo infantil, "pero sí podemos tener elementos que son considerados de acuerdo a los criterios de la OIT hoy día también como trabajo forzoso".

"Es muy grave la imputación que le hacen al Estado de Chile", puntualizó.