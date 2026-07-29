Violencia escolar: Defensor de la Niñez criticó recorte a la salud mental infantil

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, se refirió este miércoles al ataque sufrido por una alumna de segundo básico en la escuela Islas de Chile, en la comuna de La Granja, un caso que reabrió el debate sobre la capacidad de los colegios para detectar situaciones de riesgo antes de que escalen en violencia.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Quesille sostuvo que la violencia escolar "responde a factores de distinta naturaleza" y que no puede analizarse "separadamente de los entornos familiares, los entornos comunitarios y ahora, en el último tiempo, los entornos digitales".

La agresora, de 13 años, es inimputable penalmente, por lo que no puede ser sometida al sistema penal adolescente. Sin embargo, el defensor enfatizó que esto no exime al Estado de intervenir en el caso de la niña agresora y de entregar apoyo a la víctima.

Según explicó, en el caso de la menor agresora corresponde que un tribunal de familia dicte una medida de protección, que debiera identificar "cuáles son los problemas inmediatos que debieran justamente tenerse en cuenta para el tratamiento que deba recibir esta niña".

Una falla acumulada de las instituciones

Consultado sobre versiones que indican que la menor habría participado antes en programas de acompañamiento que no se completaron, Quesille reconoció que el caso "viene a justamente comprobar" un patrón que se repite en la mayoría de los casos de violencia adolescente.

"Existe una serie de acciones, instituciones y programas que no han resultado, no han dado resultado, donde el Estado ha llegado tarde y seguramente donde no han podido lograr una adherencia", comentó.

El defensor cuestionó además el recorte presupuestario del último año en programas como el PASMI (apoyo a la salud mental infantil) y los planes de escuelas saludables.

"Creemos que esa no es la línea adecuada, porque si el Estado tiene la posibilidad de levantar un riesgo, levantar una alerta e intervenir a tiempo y cuando corresponde, las posibilidades de que se generen actos de violencia disminuyen de manera evidente", señaló.