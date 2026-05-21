Luciano Cabral vive días claves para definir su futuro en Independiente

Desde el otro lado de la cordillera adelantaron que Luciano Cabral está viviendo días clave para definir su futuro en Independiente de Avellaneda, elenco donde perdió protagonismo en el último tiempo.

De hecho, en la presente temporada el seleccionado nacional solo ha participado en nueve partidos, en los cuales aportó únicamente dos goles, y no ha sumado minutos desde el 27 de marzo, cuando fue titular en el triunfo por 4-2 sobre Atenas por la primera ronda de la Copa Argentina.

Precisamente por la segunda fase de dicho certamen, el "Rojo" medirá fuerzas mañana con Unión de Santa Fe, compromiso que según TyC Sports significará una prueba importante para definir el futuro de algunos futbolistas, entre ellos el volante.

En la publicación indicaron que el ex hombre de Coquimbo Unido "perdió bastante terreno en la consideración de Gustavo Quinteros. Disputó apenas ocho encuentros en este Apertura y es un claro suplente".

Además, hicieron eco del presunto interés que tenía Colo Colo para sumar en la próxima ventana de transferencias a Cabral, que tiene contrato vigente con el Rey de Copas hasta diciembre de 2027.