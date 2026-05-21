Panel Ciudadano: 66% está de acuerdo con cambio de gabinete y 45% cree que el Gobierno está improvisando

A pocos días del cambio de gabinete que realizó el Presidente José Antonio Kast, la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo reveló que el 66% se mostró de acuerdo con el ajuste ministerial, sin embargo, un 45% cree que el Ejecutivo está improvisando.

La medición también mostró un 44% cree que el Gobierno está "reaccionando a tiempo frente a los problemas" con la salida de las ministras Trinidad Steinert (Seguridad Pública) y Mara Sedini (Secretaría General de Gobierno), dejando a Martín Arrau como titular de Seguridad, a Claudio Alvarado en la vocería de Gobierno e Interior y a Louis de Grange como biministro de Obras Públicas y Transportes.

Asimismo, un 32% apuntó que con el cambio de gabinete la Administración de Kast va a funcionar mejor; en contraste, un 39% cree que va a seguir funcionando igual, y un 14% señaló que va a funcionar peor.

En paralelo a la medición de la UDD, también se conocieron los resultados de Descifra -alianza estratégica entre Copesa y Artool- donde un 88% señaló estar de acuerdo con el ajuste ministerial de Kast; sin embargo, un 54% se manifestó en contra de que se nombraran a ministros a cargo de dos carteras al mismo tiempo.

Ante esto último, el diputado Felipe Camaño (ind-DC), vicepresidente de la Cámara Baja, planteó el Presidente podría aplicar la lógica de los biministros en regiones y eliminar las seremías.

"No tiene sentido mantener estructuras paralelas que duplican funciones mientras se le pide al país apretarse el cinturón. Por eso creo que una buena medida sería eliminar las seremías de gobierno y que esa función sea asumida directamente por los delegados presidenciales regionales", planteó.

En ese sentido, aseguró que "permitiría reducir gasto fiscal, disminuir operadores políticos y achicar estructuras administrativas innecesarias en momentos donde el propio gobierno insiste en que estamos en una etapa de estrechez económica y de ajuste".

Por otro lado, luego del ajuste ministerial, la oposición ha puesto el foco en la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, quien se ha ausentado en tres ocasiones a citas en el Congreso vinculadas a su cartera. La diputada Consuelo Veloso (FA), integrante de la Comisión de Ciencias, afirmó que la secretaría de Estado va consolidándose como uno de los cambios venideros.