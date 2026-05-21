Chile envió ayuda humanitaria a Bolivia ante desabastecimiento por protestas contra Paz

Cancillería informó esta jornada que dispuso el envío de ayuda humanitaria a Bolivia producto del desabastecimento que sufre dicho país causado por las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz, que han bloqueado carreteras y dificultado el traslado de insumos.

Según el Ministerio, la ayuda fue coordinada en conjunto con Interior, Defensa y la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y, en ese contexto, hoy aterrizó en La Paz un avión Hércules de la institución castrense.

El comunicado de Cancillería precisó que fueron entregados 12 palets equivalentes a 480 cajas de alimentos de kits de 4x4, es decir, "lo suficiente para alimentar a cuatro personas por cuatro días".

La ayuda -prosiguió RR.EE.- fue recibida por el cónsul general de Chile en La Paz, Fernando Velasco, junto con el viceministro de Comercio y Logística Interna de Bolivia, Gustavo Serrano.

"Chile siempre estará dispuesto a ayudar cuando algún país hermano necesite de nuestro apoyo. La cooperación fortalece nuestras relaciones y esta acción concreta es un reflejo de ello", expresó el canciller Francisco Pérez Mackenna.

Hace casi una semana, el viernes 15 de mayo, Chile suscribió junto a otros siete países una declaración contra las "acciones desestabilizadoras" en Bolivia, en referencia a las movilizaciones de sectores campesinos y sindicales que mantienen carreteras bloqueadas, principalmente en el departamento de La Paz y la ciudad vecina de El Alto.