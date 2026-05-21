Chile envió ayuda humanitaria a Bolivia ante desabastecimiento por protestas contra Paz
Esta jornada aterrizó en La Paz un avión de la FACh con 480 cajas de alimentos, que son "suficientes para alimentar a cuatro personas por cuatro días", informó Cancillería.
"Chile siempre estará dispuesto a ayudar cuando algún país hermano necesite de nuestro apoyo", afirmó el ministro Francisco Pérez Mackenna.
Hace casi una semana, Chile suscribió junto a otros siete países una declaración contra las "acciones desestabilizadoras" en Bolivia, en referencia a las movilizaciones de campesinos y sindicatos que han bloqueado carreteras y el tránsito de insumos.