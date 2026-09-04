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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Marco Antonio Figueroa selló su rápido fichaje en nuevo equipo del extranjero

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El entrenador chileno apenas duró unos días sin equipo.

Marco Antonio Figueroa selló su rápido fichaje en nuevo equipo del extranjero
 Comunicaciones FC (Referencial)
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Tras su reciente salida del fútbol de Guatemala, el chileno Marco Antonio Figueroa fue anunciado como nuevo DT de Real Estelí FC, que milita en la Primera División de Nicaragua.

El "Fantasma" dejó Comunicaciones FC el pasado lunes 31 de agosto, para ser anunciado por el "Tren del norte" solo tres días después mediante un video.

Figueroa comenzará a ejercer sus funciones en Estelí el próximo lunes 7 de septiembre, "asumiendo la conducción deportiva del equipo y comenzando de inmediato la planificación de los próximos compromisos".

Con esos plazos, el debut de Figueroa asoma para la visita a Managua el miércoles 9 de septiembre a las 21:00 horas de Chile, en un duelo pendiente por la fecha 5 del torneo nicaragüense.

Aquel duelo será vital pues, a la espera del fútbol este fin de semana, Managua lidera con 19 puntos: Solo tres de ventaja sobre Real Estelí.

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