Maya Fernández tildó de "agresión" a Chile los dichos de Milei y exigió postura firme de Cancillería

En conversación con Lo Que Queda del Día en Cooperativa, la exministra de Defensa y exdiputada Maya Fernández (Partido Socialista) calificó como una "agresión" a Chile las controvertidas declaraciones emitidas ayer por el presidente argentino, Javier Milei, durante su intervención en la inauguración del encuentro regional del Foro de Madrid en Las Condes.

Las palabras del mandatario trasandino -quien arremetió contra la izquierda y justificó el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973- generaron críticas transversales desde, incluso, sectores de Chile Vamos.

Fernández, nieta de Allende, enfatizó que la investidura de un jefe de Estado extranjero exige márgenes de respeto que fueron sobrepasados durante su estadía en el país.

"No corresponde que venga un presidente de otro país a agredir nuestra historia, a agredir a los chilenos y a las chilenas, porque no solamente fue (un ataque) contra un presidente de la República elegido democráticamente, como fue el presidente Salvador Allende, sino también una agresión a chilenos y chilenas por su forma de pensar. Eso no corresponde; no se puede permitir", sostuvo la otrora secretaria de Estado.

A una semana de una nueva conmemoración del 11 de septiembre, Fernández aseveró que "ese discurso de odio, en un momento que son días de mucha reflexión para muchos chilenos, pensando en la memoria de tantos y tantos que no están, es muy duro, pero, además, estamos cerca de las Fiestas Patrias, a propósito de nuestra soberanía. Entonces, que venga un presidente de otro país a agredirnos, a cuestionarnos, no corresponde y se le debió haber parado en seco".

Consultada por la respuesta del canciller Francisco Pérez Mackenna, quien aseguró que los dichos de Milei fueron "una cosa privada entre partidos políticos", la exparlamentaria enfatizó que "esto no podemos ser timoratos y hay que rechazarlo".

Finalmente, respecto a las recientes pretensiones argentinas en el Estrecho de Magallanes, la exministra reafirmó la postura sobre los límites nacionales señalando que la soberanía chilena sobre la zona "tenemos que defenderla como lo hemos hecho de manera transversal".

En esa línea, exigió que el cuestionado decreto trasandino que califica el estrecho como una zona de soberanía compartida sea derogado por Milei: "Tiene que retirarse la firma. No solo decirlo, sino que hacerlo", concluyó.