Medio brasileño: Maripán sera presentado la próxima semana como refuerzo de Inter de Porto Alegre

Todo parece indicar que es solo cuestión de tiempo para que el defensa nacional Guillermo Maripán se convierta en futbolista de Internacional de Porto Alegre, luego de dos años en Torino.

De hecho, el portal GZH aseguró que el conjunto brasileño está esperando a que expire definitivamente el vínculo con Torino (martes 30 de junio) para anunciar durante la próxima semana el arribo del chileno.

Por lo pronto, el citado medio reveló que "Memo" se sometió a exámenes médicos junto a personal de la selección chilena, con quienes el cuadro gaúcho mantiene una buena relación desde que Charles Aránguiz jugaba en el club.

"Las evaluaciones fueron enviadas al club de Rio Grande do Sul, que aprobó la llegada del jugador. Maripán podría llegar a la capital de Rio Grande do Sul a partir del miércoles 1 de junio. Se espera que firme un contrato con el Inter hasta finales de 2028", agregaron en la nota.

Es importante mencionar que el espigado central viene de una extraña temporada con el elenco italiano, donde pese a partir como titular y referente de la zaga, fue perdiendo su espacio ante la negativa de firmar la renovación de su vínculo.

En sus dos años en las filas del Torino, Maripán jugó un total de 58 partidos, con un saldo de tres goles, una asistencia, diez tarjetas amarillas y diez rojas, con 4.625 minutos efectivos en cancha.