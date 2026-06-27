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Tópicos: País | Presidente Kast

Kast por pedido de FF.AA. en las calles: "Si el militar actúa con armamento, ¿lo van a defender?"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En el marco del Consejo Social de la UDI, el Presidente recibió la propuesta "Una agenda social para Chile" y respondió a las presiones por el despliegue militar.

"Si les vamos a pedir ayuda lo vamos a hacer de manera responsable y teniendo claridad que tendrán respaldo político y jurídico que garantice que ninguno termine condenado", señaló.

Kast por pedido de FF.AA. en las calles:
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"Lo que no puede ser es que aquellos que denigraban y denostaban a nuestras FF.AA. y fuerzas policiales, hoy día sean aquellos que dicen que quieren la fuerza militar en la calle", fustigó Kast.

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El Presidente José Antonio Kast volvió a abordar el debate por el uso de las Fuerzas Armadas para apoyar en materia de seguridad y apuntó contra sectores antes "denigraban" el actuar de los militares pero que ahora solicitan su despliegue.

Sus declaraciones se dieron en el marco del Consejo Social de la UDI, que se realizó esta mañana en la sede del Congreso en Santiago.

En la instancia, el partido gremialista le entregó un documento titulado "Una agenda social para Chile", que incluye diversas propuestas en torno a seguridad, migración, reactivación económica, fortalecimiento de la familia, salud, vivienda y probidad, que fueron recopiladas durante los primeros 100 días del Gobierno.

Sin embargo, el discurso del mandatario se enfocó en la presión que ha recibido desde distintos sectores, que apuntan a la intervención de las FF.AA. en materia de seguridad, especialmente tras el crimen de un niño de 12 años durante una encerrona ocurrida en San Bernardo.

"Se han dado debates en los últimos días sobre pedirle ayuda a las FF.AA. en el combate a la delincuencia. Si hay que proteger infraestructura crítica, no hay problema, pero lo que no puede ser es que aquellos que denigraban y denostaban a nuestras FF.AA. y fuerzas policiales, hoy día sean aquellos que dicen que quieren la fuerza militar en la calle", fustigó Kast.

"Pero si el militar actúa y si sale con armamento letal ¿lo van a defender? Seguramente lo van a dejar abandonado", aseveró el Mandatario.

En ese sentido, el exrepublicano señaló que "si les vamos a pedir ayuda, lo vamos a hacer de manera responsable y teniendo claridad que, si ellos tienen que colaborar, van a tener el respaldo político y jurídico que garantice que ninguno de ellos termine condenado a 10, 20 o 15 años".

El Presidente también dedicó palabras al legado de Jaime Guzmán, al cumplirse 35 años del asesinato del fundador de la UDI.

Timonel UDI: "Coincidimos con el Presidente en la necesidad de avanzar en unidad"

El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, destacó que desde el gremialismo "hemos coincidido en los discursos con el Presidente Kast en la necesidad de avanzar en unidad".

El timonel llamó a "todas las fuerzas que han decidido apoyar a este Gobierno pongamos por delante la agenda que tenemos por delante, que es una agenda exigente porque Chile hoy día tiene muchos problemas".

"Tenemos la oportunidad única de retomar el buen rumbo, de llevar a Chile al desarrollo, de que las familias puedan volver a prosperar, de que podamos vivir en paz. Y para eso se requiere unidad, así también como para poder tener una continuidad en el tiempo, otro Gobierno del sector después del Gobierno del presidente Kast", expresó el legislador.

"A eso va a estar abocada la UDI, ese es el llamado que hace el presidente y es lo que esperamos que las demás fuerzas políticas acojan también con el mismo compromiso", agregó.

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