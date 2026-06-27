Terremoto en Venezuela: Unicef alerta de vulnerabilidad de niños por separaciones familiares

Los menores son "especialmente vulnerables" en caso de terremotos como el que ha sacudido Venezuela porque, al riesgo de sufrir lesiones, hay que añadir el de quedarse solos por el fallecimiento de familiares o por desplazamientos, según alertó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en un comunicado.

Venezuela vive este sábado horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de edificios, especialmente en el estado de La Guaira, debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles, que han dejado al menos 920 muertos y 3.360 heridos, según las últimas cifras oficiales.

"Cientos de personas tuvieron que abandonar sus hogares en cuestión de segundos, huyendo apenas con lo puesto mientras sus propias casas se desplomaban a su paso -recordó Unicef- y, en estos momentos, los niños, niñas y las familias necesitan un apoyo vital".

Los equipos locales del organismo de Naciones Unidas para la infancia están trabajando sobre el terreno desde el primer momento y han podido constatar que hay miles de niños en riesgo de "separación familiar, desplazamiento, angustia e interrupciones en servicios como la atención sanitaria, el agua potable, la educación y la protección".

"Nuestros pensamientos están con los niños y las familias que perdieron a seres queridos y con todos aquellos cuyas vidas se han visto trastornadas", afirmó la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell.

Se calcula que unos 3,9 millones de niños y niñas viven en las zonas afectadas por los fuertes terremotos, por lo que Unicef está ultimando el envío de ayuda.

Un vuelo cargado con 48 toneladas de equipos médicos y suministros de agua, saneamiento e higiene, además de sillas de ruedas, botiquines de primeros auxilios, tiendas de campaña, entre otros, saldrá del almacén de la entidad en Copenhague en las próximas horas "para atender las necesidades de los niños y niñas, y sus familias, especialmente de los más vulnerables".