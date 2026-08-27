Midtjylland frenó la salida de Darío Osorio: "Rechazamos ofertas porque el precio no era el adecuado"

El futuro del chileno Darío Osorio sigue siendo uno de los temas destacados en el mercado de fichajes europeo dado que versiones de prensa siguen apuntando al interés de varios clubes del Viejo Continente por el seleccionado nacional.

No obstante, FC Midtjylland no piensa dejarlo partir fácilmente, tal como lo ratificó el presidente de la institución danesa, Claus Steinlein, quien reconoció que han llegado propuestas formales tanto por el oriundo de Hijuelas como por el delantero Franculino Djú, pero todas fueron desestimadas por no alcanzar las pretensiones económicas.

"Hemos rechazado varias ofertas por los dos jugadores. Lo hemos hecho porque el precio no era el adecuado", reveló el dirigente en conversación con el medio local Bold DK.

En esa línea, el mandamás del conjunto de Herning remarcó que el club tiene una postura firme y no tiene urgencia financiera para desprenderse de sus principales figuras.

"Necesitamos obtener el precio que hemos fijado para los jugadores si queremos venderlos. Porque estamos hablando de dos futbolistas con mucho talento", sentenció Steinlein.

De esta manera, Darío Osorio solo abandonará la liga danesa en caso de que algún club decida desembolsar la millonaria cifra establecida por el Midtjylland, elenco donde el chileno se ha consolidado como una pieza clave tanto a nivel local como en competencias europeas.