Midtjylland: "Osorio está siendo observado por los mejores clubes de Italia y otros países"

El volante chileno Dario Osorio continúa despertando el interés de importantes clubes europeos gracias a su rendimiento con FC Midtjylland de Dinamarca.

El director deportivo del conjunto escandinavo, Kristian Kjaer, confirmó que el formado en Universidad de Chile está bajo seguimiento de instituciones de Italia y otros países, al igual que su compañero Franculino Dju.

"Son dos jugadores muy importantes para nosotros. Tanto él como Dario están siendo observados por los mejores clubes de Italia y de otros países", reconoció en conversación con el periodista Gianluca Di Marzio.

Midtjylland recordó el interés italiano por Dario Osorio

Kjaer explicó que varios equipos de la Serie A ya buscaban al atacante cuando Midtjylland concretó su incorporación desde Universidad de Chile.

"Cuando lo fichamos, la competencia de los clubes italianos era muy fuerte. Pero entendió que, en lugar de arriesgarse a tener pocos minutos en la Serie A, aquí tendría la certeza de jugar", señaló.

El futbolista nacional eligió así una institución que le aseguró continuidad y un espacio para desarrollar sus condiciones antes de dar un nuevo paso dentro del fútbol europeo.

Midtjylland se presentó como un trampolín

El directivo también destacó el modelo deportivo del club danés y su capacidad para potenciar futbolistas jóvenes y transferirlos a campeonatos de mayor nivel.

"Nuestra fortaleza al hablar con un jugador reside en la oferta concreta que le presentamos. Representa el trampolín ideal: una organización que te desarrolla y te proyecta con éxito hacia las cuatro mejores ligas de Europa", afirmó.

Osorio se mantiene como una de las principales figuras de Midtjylland mientras distintos clubes siguen sus actuaciones y analizan su eventual incorporación.