Montreal extendió el préstamo de Thomas Gillier

CF Montreal anunció en redes sociales que extendió el préstamo del arquero chileno Thomas Gillier hasta diciembre de 2026 tras llegar a un acuerdo con Bologna, club dueño de su ficha.

El seleccionado nacional prolongó su estadía por seis meses más en el equipo que compite en la MLS estadounidense, ya que el trato inicial con el conjunto italiano contemplaba el fin de la cesión el 30 de junio.

De esta manera, el guardameta formado en Universidad Católica completará la temporada del certamen norteamericano, que corre desde marzo hasta noviembre.

Gillier ha jugado 23 partidos con la camiseta de "L'Impact", en los que recibió 45 goles y sumó tres vallas invictas.