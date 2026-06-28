Orenburg explicó ausencia de Thompson en medio de rumores sobre su salida
El jugador está en la órbita de Colo Colo.
El jugador está en la órbita de Colo Colo.
El club ruso Orenburg explicó en un medio local la larga ausencia de Jordhy Thompson, en medio de los rumores sobre un posible regreso del jugador a Colo Colo.
Según aclaró el equipo al portal Match TV, Thompson alargó su estadía en Chile por está resolviendo problemas con su visa y debiera volver pronto a Rusia para sumarse a la pretemporada, considerando que la Liga Premier arranca en la última semana de julio.
Thompson pasó del Cacique a Orenburg a inicios de 2024 y tuvo su mejor desempeño en la temporada que acaba de terminar, registrando cinco goles y seis asistencias en 31 partidos.
Sin embargo, su presencia en Chile avivó rumores, y hasta el presidente del conjunto albo, Aníbal Mosa, ha sido consultado sobre esta posibilidad, pero no ha querido confirmar ni desmentir los eventuales acercamientos.