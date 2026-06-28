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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Orenburg explicó ausencia de Thompson en medio de rumores sobre su salida

Publicado:
| Periodista Digital: ATON Chile

El jugador está en la órbita de Colo Colo.

Orenburg explicó ausencia de Thompson en medio de rumores sobre su salida
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El club ruso Orenburg explicó en un medio local la larga ausencia de Jordhy Thompson, en medio de los rumores sobre un posible regreso del jugador a Colo Colo.

Según aclaró el equipo al portal Match TV, Thompson alargó su estadía en Chile por está resolviendo problemas con su visa y debiera volver pronto a Rusia para sumarse a la pretemporada, considerando que la Liga Premier arranca en la última semana de julio.

Thompson pasó del Cacique a Orenburg a inicios de 2024 y tuvo su mejor desempeño en la temporada que acaba de terminar, registrando cinco goles y seis asistencias en 31 partidos.

Sin embargo, su presencia en Chile avivó rumores, y hasta el presidente del conjunto albo, Aníbal Mosa, ha sido consultado sobre esta posibilidad, pero no ha querido confirmar ni desmentir los eventuales acercamientos.

 

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