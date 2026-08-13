Acotada y solidaria: Coquimbo decidió celebrar "Pampilla de la Gente" en estas Fiestas Patrias

Tras haber anunciado su suspensión para este año, el alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, confirmó este jueves la realización de la "Pampilla de la Gente" para estas Fiestas Patrias.

El evento tendrá un carácter más acotado, con un enfoque solidario y para buscar la reactivación económica tras los daños en la zona por las lluvias registradas durante julio.

La autoridad dijo que "nos tocó tomar una decisión muy difícil, suspender La Pampilla para priorizar la emergencia y hoy, con la aprobación de nuestros concejales sumamos más de tres mil millones adicionales para poder seguir levantando Coquimbo".

"Pero levantar Coquimbo no es solamente reconstruir calles y caminos, también necesitamos reactivar nuestra economía. Nos hemos reunido y escuchamos a nuestros pescadores, comerciantes, emprendedores, gremios gastronómicos y hoteleros, junto a Corfo y Sercotec, y fueron ellos mismos quienes nos pidieron una oportunidad para poder volver a trabajar, recibir visitantes y ponerse de pie", añadió.

Manouchehri continuó destacando que "por eso hemos tomado una decisión: este 18 de septiembre Coquimbo tendrá Pampilla, pero será una Pampilla distinta, solidaria, austera y enfocada en la reactivación".

Se espera que en los próximos días se conozcan mayores detalles sobre el evento.