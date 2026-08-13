"Aquí hay hechos más que palabras", contestó Kast a exministros de Boric por vistoso traslado de reos

"Aquí hay hechos más que palabras". Esa fue la respuesta del Presidente Kast a las críticas que diversos exministros del otrora mandatario Gabriel Boric emitieron contra la exposición comunicacional de la "Operación Cancerbero".

El operativo, efectuado por Gendarmería esta mañana y que consistió en el traslado de 191 reos de alta peligrosidad a la moderna cárcel "La Laguna" -ubicada en Talca-, generó críticas de las anteriores autoridades y de la oposición por su "estilo Bukele" y por su cobertura, calificada como un "show mediático".

Los reparos vinieron de los exministros Luis Cordero, Carolina Tohá y Jaime Gajardo, que -sin aludir explícitamente a ellos- fueron abordados por Kast.

"Estuve aquí en enero de 2025 y no vi la atención suficiente de las distintas (entonces) autoridades, incluyendo las que hoy día pueden hacer comentarios -que son legítimos- de cómo se realizan los traslados y de cómo se implementa o se habilita un recinto penitenciario", dijo el Presidente a la prensa tras conversar con vecinos del sector La Villa Campesina, aledaño a la cárcel.

"Pero aquí hay hechos más que palabras. El año 2025 se inauguró el recinto penal, pero no se ocupó la capacidad del recinto completa. El traslado que se inició hoy día por la mañana va a culminar dentro de la próxima semana con la habilitación total de la cárcel, con un sistema de segmentación y de segregación de la población penal muy claro", agregó.

Sobre este tópico, el exministro Gajardo defendió que la habilitación completa del recinto siempre se estipuló -con planificación- que fuese gradual, por lo que discrepó que el operativo de traslado se presentara como un hito inicial.