[PERFIL] Crystal Palace, el club del sur de Londres que apostó por Darío Osorio

El cierre del mercado de fichajes en Europa trajo una de las movidas más interesantes para el fútbol chileno en el último tiempo, ya que el volante Darío Osorio recaló en la Premier League para vestir la camiseta de Crystal Palace, dando el gran salto de su carrera.

La emblemática institución del sur de Londres vive los años más gloriosos de sus 164 de historia. Fundado originalmente en 1861 y refundado a nivel profesional en 1905, el conjunto de Selhurst Park se forjó la reputación de un elenco que cultivó grandes nombres.

Cuna de figuras de culto

En su historia moderna, Crystal Palace es un escenario icónico para futbolistas habilidosos. Con nostalgia se recuerda al congoleño Yannick Bolasie y, sobre todo, al marfileño Wilfried Zaha, ídolo absoluto que cargó al equipo durante una década.

En años más recientes, Selhurst Park vio despegar el talento del francés Michael Olise y el británico Eberechi Eze antes de pasar a Bayern Munich y Arsenal, respectivamente.

Así mismo otros futbolistas de corte defensivo como el galo Maxence Lacroix, recientemente traspasado a Chelsea, o el colombiano Daniel Muñoz, quien fichó por Nottingham Forest durante este mercado; también figuraron en el plantel.

La era dorada consagrada con la Conference League

Aunque históricamente la institución se mantuvo en la medianía de la tabla o la lucha por la permanencia, esta última temporada llegó la consagración tras conquistar la UEFA Conference League ante Rayo Vallecano.

El primer trofeo internacional en la historia de la institución vino justo después de adjudicarse la FA Cup ante Manchester City en 2025 y la Community Shield en agosto del mismo año tras superar en penales a Liverpool.

Un camarín internacional

Con el nombre de Osorio oficializado, este sumará a un camarín de peso que se sostuvo para esta nueva temporada, desde el fondo en la portería siguió el seleccionado inglés Dean Henderson.

En la zaga, el equipo adiestrado por el francés Pierre Sage cuenta con el nipón Takehiro Tomiyasu como principal referente. Mientras que en la medular aparecen nombres más interesantes como el croata Borna Sosa, el español Oscar Mingueza o el colombiano Jefferson Lerma.

Finalmente, la destacada ofensiva tendrá al nacional de 22 años compitiendo con jugadores como el británico Eddie Nketiah, el galo Jean-Philippe Mateta, el senegalés Ismaïla Sarr y el campeón del mundo Yéremy Pino.

El desafío de Darío Osorio

Darío Osorio llega al sur de Londres con un Crystal Palace sumido en el decimoctavo puesto de la Premier League tras caer ante Everton y Manchester City en sus dos primeros partidos de la temporada.

Sin puntos, con un gol a favor y 6 en contra, el equipo tendrá que remar desde atrás después de ubicarse en decimoquinto lugar la campaña pasada, donde sumó 45 unidades y evitó descenso por 6, yendo a Europa League solo por su título de Conference.

En el plano internacional, el calendario liguero para los ingleses tiene en el horizonte visitas a Lyon en Francia, Besiktas en Turquía, Jagiellonia Bialystok en Polonia y

RB Salzburgo en Austria. Mientras que de local recibirá a Lech Poznan, Hoffenheim, Real Sociedad y Sparta Praga.

Por lo pronto, el debut de Osorio podría darse este próximo 5 de septiembre cuando Crystal Palace visite a Fulham a las 10:00 horas (14:00 GMT) y, en caso de no hacerlo, tendrá su oportunidad en la EFL Cup ante Middlesbrough, el martes 8 a las 15:45 horas.