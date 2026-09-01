Con poca fe, el Congreso sigue trabajando en el feriado del 17 de septiembre

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes, en general, por nueve votos a favor y cuatro en contra, un proyecto de ley presentado por parlamentarios de izquierda para declarar feriado nacional el jueves 17 de septiembre de 2026.

La moción busca extender las celebraciones de Fiestas Patrias dado que los feriados irrenunciables del 18 y 19 de septiembre corresponden este año a un viernes y sábado. Sin embargo, los estrechos plazos hacen que hasta quienes están de acuerdo admitan pocas opciones de éxito.

Los promotores -liderados por Marcos Barraza y Nathalie Castillo, ambos del Partido Comunista- plantean que la medida favorecerá el descanso y el encuentro familiar, además del turismo interno, la hotelería, la gastronomía, el comercio, las mipymes y las economías locales.

La Comisión había acordado previamente invitar al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para conocer las implicancias económicas de la iniciativa y sus eventuales efectos negativos. Sin embargo, la autoridad se excusó de asistir debido a compromisos previamente agendados.

"Concluido el tiempo destinado por la Comisión para su debate sin poder avanzar en la votación de las indicaciones, legisladores plantearon realizar una sesión especial para continuar su tramitación, por la proximidad de las Fiestas Patrias. No obstante, la secretaría de la instancia explicó que, debido a su condición de proyecto de Fácil Despacho, la iniciativa solo puede ser abordada en sesiones ordinarias. Por tanto, quedó contemplada en la tabla del próximo 9 de septiembre", explicó el sitio web de la Cámara Baja.

Concluida la sesión, la presidenta de la Comisión, Joanna Pérez, reiteró que los estrechos plazos disponibles hacen difícil que la iniciativa logre completar su tramitación, y enfatizó que su avance depende principalmente de la voluntad del Ejecutivo, que hasta ahora ha rehusado apoyarlo o ponerle urgencia.