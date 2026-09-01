Arturo Vidal: Aunque nos castiguen a todos igual vamos a ser campeones

Arturo Vidal, capitán de Colo Colo, invitó a Javier Correa a su canal de Youtube y abordó la sanción que recibió el delantero argentino por parte del Tribunal de Disciplina, debido a sus gestos en el Superclásico, y afirmó que "igual vamos a salir campeones".

En su estilo, Vidal primero intentó tirar "la talla" con la situación que ocurrió, afirmando que Correa "llegó calentito" después de comparecer en el Tribunal, aunque después cuestionó: "¿Tanto nos van a querer bajar? ¿Por qué tanto odio? No quieren ver a Colo Colo bien".

Vidal después criticó el procedimiento del Tribunal, señalando que las sesiones deberían ser mostradas en vivo, para ver las reacciones de los integrantes ante los alegatos. "Si uno va y ya tienen el castigo, mejor no ir", disparó.

Finalmente, con su estilo, el capitán albo lanzó: "Aunque nos castiguen a todos igual vamos a ser campeones".

"Puedo asegurar que eso (los gestos) no lo hiciste a los de la U. Te buscaron una imagen, tenemos que seguir así, fuertes", sentenció.

El próximo partido de Colo Colo, que lidera con 16 puntos más que la UC y la U, será ante Huachipato, el domingo a las 17:00 horas (20:00 GMT) en Concepción.