Oficial: Darío Osorio se convirtió en nuevo jugador de Crystal Palace

El chileno Darío Osorio dio un gran salto en su carrera este martes y se convirtió en nuevo jugador de Crystal Palace, equipo de la Premier League de Inglaterra, tras dejar FC Midtjylland, club danés en donde estuvo tres temporadas.

Osorio, de 22 años, llegó al conjunto inglés en el último día del mercado de pases británico, cedido por el equipo danés, aunque con obligación de compra.

La operación fue al límite, ya que Crystal Palace tuvo pedir un plazo adicional de dos horas (deal sheet) en el cierre del mercado, para poder sellar los últimos detalles del vinculo con el chileno.

La primera señal en redes fue una publicación con el nombre "Darío", una bandera chilena y un signo de interrogación, desatando a los fanáticos.

De acuerdo a la prensa británica, el pago por el préstamo fue de dos millones de euros; y la compra obligatoria será por un valor de 26 millones de euros, más cuatro millones más en variables, una operación récord en el fútbol de Dinamarca.

Midtjylland, además, se quedará con un porcentaje del pase del jugador en esa operación de compra, que debe efectuarse cuando termine la cesión.

Crystal Palace es el tercer club en la carrera de Osorio, quien se formó en Universidad de Chile y estuvo tres años en Midtjylland.

Osorio jugó 121 partidos en Midtjylland, anotando 25 goles y aportando 18 asistencias, siendo una de las figuras en el equipo.

En 2024 fue campeón de la Superliga de Dinamarca, y en 2025 ganó la Copa danesa.

Crystal Palace, por su lado, está antepenúltimo en la Premier, tras un mal arranque, con dos derrotas en las primeras fechas.

El próximo partido del club inglés, ubicado en Londres, será el sábado 5 de septiembre ante Fulham, a las 10:00 horas (14:00 GMT).