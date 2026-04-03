"Perjudicó al equipo": DT de Flamengo recriminó a Erick Pulgar por la expulsión ante Bragantino

Leonardo Jardim, entrenador de Flamengo, repasó el amargo cometido de sus dirigidos tras caer por 3-0 ante Red Bull Bragantino por el Brasileirao, sacando conclusiones negativas, especialmente, por la irresponsable expulsión de Erick Pulgar.

"No tuvo el mejor comportamiento. El control emocional en todos los jugadores de nivel top es fundamental. Pulgar tiene un carácter caliente, pero él sabe que tiene que tener cuidados porque perjudicó al equipo, a pesar de que el resultado ya estaba 2-0", apuntó.

Respecto a la falta de disciplina en momentos críticos, Jardim expuso: "No podemos perder la cabeza porque el fútbol también es jugar mucho con la cabeza. Perdiendo la cabeza es un jugador menos"

"Pulgar o cualquier otro jugador de Flamengo tiene que tener esa atención de no ver tarjetas que dañen al equipo y su propio rendimiento", cerró.