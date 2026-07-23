Gobierno quiere recuperar lo gastado en rescate del trío que fue "de jarana" al Cajón del Maipo

La Delegación Presidencial Metropolitana ofició este jueves al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar acciones legales que permitan recuperar los recursos públicos invertidos en el rescate de las tres personas que estuvieron extraviadas por seis días en el sector de las Termas de Colina, en el Cajón del Maipo, en el marco de las intensas nevazones por el sistema frontal.

Según estimaciones de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de San José de Maipo, el costo del operativo superó los 100 millones de pesos debido al despliegue de un helicóptero, personal especializado del GOPE de Carabineros, efectivos del Ejército, Bomberos, SAMU y equipos municipales.

El cálculo fue dado a conocer por el director de Seguridad Pública de San José de Maipo, Felipe Armijo: "No te puedo dar una cifra exacta, pero yo estimo que está sobre los 100 millones (de pesos). Hubo un amplio despliegue (de distintas instituciones) y todo fue por una imprudencia, por no respetar las restricciones que mantenía la autoridad", puntualizó.

"Hemos presentado al CDE un oficio para que se investiguen eventuales responsabilidades de las tres personas que, de manera totalmente irresponsable y temeraria, violaron todas las prevenciones, (toda) la información de riesgo que se entregó y también las indicaciones de la Delegación Presidencial para no sobrepasar la barrera del retén San Gabriel en San José de Maipo", informó el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina.

El exalcalde de Puente Alto detalló que el requerimiento busca "investigar esta situación y también establecer la posibilidad de acciones legales para recuperar lo que significa la inversión, el daño patrimonial y lo que ha debido gastar el Estado para concurrir a salvar a tres personas que se encontraban en ese minuto, al parecer, de jarana en estas Termas de Colina".

El proyecto que apunta a que imprudentes paguen por estas situaciones

El caso ha provocado un intenso debate debido a la imprudencia con la que actuaron los involucrados, quienes quisieron seguir de fiesta y decidieron acceder a una zona de alto riesgo, en medio de intenso sistema frontal que fue advertido por las autoridades.

En el Parlamento ya existe un proyecto de ley -actualmente en su segundo trámite constitucional- que apunta a establecer un marco legal para sancionar a quienes, por imprudencia temeraria en contexto de actividades de excursionismo, senderismo o montañismo, obliguen a desplegar operaciones de rescate y búsqueda.

El fin de la iniciativa no es penalizar a quienes sean rescatados, sino a las personas que, por una conducta gravemente negligente o temeraria, obliguen la movilización de equipos de emergencia y pongan en riesgo a los rescatistas o los recursos públicos.

"Presenté el proyecto para que los imprudentes paguen. El Senado debe activar el proyecto y el Gobierno darle discusión inmediata. (Lo involucrados estuvieron) de carrete, subieron en auto robado y con alerta de temporal. El rescate en el Cajón del Maipo nos costó millones a todos los chilenos por pura negligencia", señaló el diputado Cristián Araya (Partido Republicano).

Ante esas situaciones, el Juzgado podrá sancionar con multas de entre 1 y 10 UTM (alrededor de 690 mil pesos).