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Sistema frontal: Desaparecidos bajaron a 15 y aún hay más de 120 mil clientes sin agua potable

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En un nuevo balance de los efectos del sistema frontal de la última semana, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, comunicó que la cifra de fallecidos confirmados se mantiene en 13, mientras que las "personas desaparecidas con (denuncia de) presunta desgracia puesta en Carabineros" disminuyeron a 15 este viernes, en comparación con los 18 de la jornada previa.

Siete de estas denuncias corresponden a la Región de Atacama y ocho a la Coquimbo, detalló la funcionaria, que cifró en 13 mil 993 las personas damnificadas por la catástrofe, y en 40 mil 400 las aisladas.

Las viviendas destruidas se contabilizan en 1.587 y hay otras 5.780 con daño mayor.

Cebrián resaltó además que aún hay 121 mil 594 clientes sin suministro de agua potable entre las regiones de Atacama y de Coquimbo. "La comuna de Ovalle recuperó el día de hoy (viernes) el 100 por ciento de agua distribuida a través de la red", mientras que en la conurbación La Serena-Coquimbo la normalización del servicio alcanza sólo a un 59 por ciento.

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