PS: Arancel estadounidense "es un grave fracaso de la política exterior del Gobierno"

Desde el Partido Socialista (PS) calificaron como "un grave fracaso de la política exterior del Gobierno" el hecho de que Estados Unidos impusiera a las exportaciones de Chile un gravamen del 12,5% por su presunta importación de bienes creados mediante trabajo forzoso.

El arancel, aplicado también contra otras 59 naciones -algunas con un aumento del 10%- por las mismas razones esgrimidas por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), hizo que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconociera que el rumbo económico de la Administración Trump es "distinto" al de nuestro país.



Desde la Cámara, el diputado PS y miembro de la Comisión de RR.EE., Nelson Venegas, expresó: "Este es un grave fracaso de la política exterior del Gobierno. El canciller (Francisco Pérez Mackenna) salió de los márgenes de neutralidad que siempre Chile había tenido de forma cuidadosa, porque señaló categóricamente que Estados Unidos era un socio estratégico".

"Yo siento que esto es muy grave porque, de una u otra manera, aquí no están resultando todo este tipo de negociaciones donde lo único que se muestra es casi actos de genuflexión frente a Estados Unidos", aseveró.

En definitiva, Washington "paga con esta medida y, de pasadita, estamos perdiendo nuestra capacidad de negociación con otras potencias internacionales", alertó Venegas.

En paralelo, la bancada de diputados del PDG anunció que presentará un proyecto de resolución para solicitar formalmente al Gobierno el diseño y la ejecución de una estrategia diplomática y comercial frente a estos aranceles.

Asimismo, buscarán el patrocinio del Ejecutivo para otro proyecto que prohíba de manera expresa la importación a Chile de cualquier bien que haya sido producido total o parcialmente mediante trabajo forzoso.

Por el lado del oficialismo, la diputada republicana Catalina Del Real señaló escuetamente que "Chile tiene una sólida institucionalidad laboral y, en ese sentido, Cancillería ya presentó sus descargos (a la decisión estadounidense), comenzando un proceso de negociación para tratar de revertir esta situación".