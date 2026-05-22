Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y bruma
Santiago6.1°
Humedad88%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Prensa argentina aseguró que Colo Colo quiere repatriar a Carlos Palacios

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Boca Juniors ya tiene definidas las condiciones en caso de que el "Cacique" formalice una oferta.

Prensa argentina aseguró que Colo Colo quiere repatriar a Carlos Palacios
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En el complejo momento que vive el delantero nacional Carlos Palacios, quien busca reintegrarse a la titularidad en Boca Juniors tras ser marginado por una lesión de rodilla, apareció la opción de retornar a Chile.

Según informó el periodista Ezequiel Sosa de TyC Sports y Radio La Red, en el cuadro "Xeneize" están al tanto de un interés de Colo Colo por volver a contar con el jugador vendido en enero de 2025.

Si bien aún no se ha realizado una oferta formal, en Boca ya fijaron su postura y solo se desprenderá de Palacios mediante una venta.

En su estadía en la tienda de Buenos Aires, Palacios acumula 34 partidos jugados y apenas tres goles y cuatro aistencias. Todas registradas durante 2025.

El primer semestre del chileno estuvo marcado por una lesión en el cierre de la pretemporada que lo ha tiene sin minutos oficiales este año.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada