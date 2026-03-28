Prensa argentina destacó el gol de Cabral en opiniones mixtas tras la victoria de Independiente

Tras dos meses de sequía, el volante chileno Luciano Cabral volvió a marcar en la victoria conseguida el viernes por la noche en la victoria de Independiente 4-2 ante Atenas de Río Cuarto por la Copa Argentina.

El chileno, quien fue titular en la escuadra que dirige Gustavo Quinteros y fue reemplazado a los 73', recibió la pelota a los 41' dentro del área, se sacó de encima a un rival, y convirtió con un remate junto al palo.

El otro chileno del equipo, quien es Lautaro Millán se encuentra citado con la selección chilena, donde fue titular en la victoria 4-2 ante Cabo Verde.

"Exquisita definición contra un palo en el 3-0. Había empezado flojo, incluido tiro libre desperdiciado en pelota parada. Fue de menor a mayor. Redondeó un buen partido", escribió el Diario Olé sobre el chileno al cual calificó con nota siete.

El medio argentino Infierno Rojo le dio una nota seis al rendimiento del jugador chileno: "Marcó el tercer tanto del encuentro, pero por momentos pasó bastante desapercibido. En el segundo tiempo mostró más frescura, pero terminó dejando gusto a poco ante un rival del Federal A".

Por último Orgullo Rojo fue más crítico y solo lo calificó con un cuatro: "Flojo lo suyo, como lamentablemente ya estamos acostumbrados. Lo que hace en la jugada "preparada", desentendiéndose y generando una contra peligrosa, es para entrar a pegarle un cachetazo. Se reivindica haciendo un golazo para gritar el tercero. Fiel a su estilo, sino es lindo no vale, y esta vez le salió. Se comió terrible pisotón promediando el complemento.

Tras eliminar a Atenas, equipo de la tercera categoría del fútbol trasandino, Independiente aún no conoce su rival para los 16avos de final de la Copa Argentina.

Su próximo partido será el 4 de abril a las 17:30 horas (20:30 GMT), por el Torneo de Apertura, donde jugará el Clásico de Avellaneda contra Racing de Damián Pizarro en el Estadio Libertadores de América.