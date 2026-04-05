Prensa de Sevilla evaluó el discreto ingreso de Suazo ante Real Oviedo: "No aportó nada"

El lateral Gabriel Suazo sumó minutos en la caída 1-0 de Sevilla ante Real Oviedo que extendió la crisis del equipo andaluz, y que le valió al chileno indiferentes reseñas de la prensa.

A diferencia de un Alexis Sánchez que se quedó en la banca, el capitán de La Roja entró a los 73', en reemplazo de Joaquín "Oso" Martínez, a quien los medios pedían como titular desde la jornada anterior.

El Desmarque simplemente se limitó a señalar que Suazo "no aportó nada", misma línea del Diario de Sevilla, que en su uno a uno expuso: "No mejoró nada".

"El chileno saltó al campo por Oso, que acabó fundido. Cumplió, sin más", esgrimió Estadio Deportivo.

Líneas similares le dedicaron desde El Correo de Andalucía, pues "algo menos de 20 minutos y lo que más aportó fue darle descanso a Oso".

El diario ABC sí aprobó al seleccionado nacional, aunque sin mayores luces: "Aportación discreta pero no negativa", apuntó su descripción.