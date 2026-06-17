River Plate confirmó que Paulo Díaz fue borrado de la pretemporada en España

El defensa chileno Paulo Díaz sumó otra mala noticia con respecto a su posición en River Plate, ya que el club argentino emitió un comunicado señalando a los jugadores que no viajarán a la pretemporada del cuadro "millonario" en Alicante, España, lista en la que Díaz está presente, acrecentando la posibilidad de su salida del equipo.

El seleccionado nacional llegó al conjunto trasandino en 2019 y ha logrado nueve títulos. Sin embargo, tras la llegada de Eduardo Coudet a la dirección técnica, el central vio disminuida su cuota de minutos, jugando tan solo ocho partidos en 2026.

"El Club Atlético River Plate informa que el plantel profesional retomará los entrenamientos este miércoles 17 de junio y el sábado 20 de junio viajará a Alicante, España, para realizar la pretemporada.

"En ese marco, el Club comunica que los futbolistas Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alexander Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no integrarán la delegación y deberán presentarse el lunes 22 de junio para entrenar", afirmó el comunicado.