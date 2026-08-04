Compensaciones: ¿"Inamovilidad" del Gobierno o "falta de honestidad" de la oposición?

De cara a la última etapa de la tramitación de la megarreforma del Gobierno, que se desarrollará a partir de las 16 hora de hoy, los presidentes de partidos de oposición acudieron el lunes en la noche a una cita con el ministro del Interior para representarle las propuestas de los alcaldes para ese punto, que aborda la compensación a los municipios por el fin del pago de contribuciones de adultos mayores, sin importar sus situaciones socioeconómicas. Sin embargo, dos de los presentes acusaron que no hubo buena receptividad de parte del jefe de gabinete.

La idea era que los máximos líderes de las colectividades opositoras insistieran en la idea de alcaldes de su sector político para que la compensación cercana a 200 millones de dólares vaya por completo al Fondo Común Municipal, pero el Ejecutivo sostiene su decisión de que 80 millones de dólares de ese total vaya directamente a las comunas más afectadas por la nueva norma, que son las con mayores recursos.

En El Primer Café de Cooperativa el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, expuso que "cuando se reúnen personas la expectativa que tiene la gente es que esto podría ser un pequeño movimiento que ayude a crear mejores condiciones para mejorar todas las inequidades que tiene la legislación vigente y lo que se va a ratificar si se vota a favor. Y el ejercicio fue exactamente ratificar que lo que pasa con esta reunión termina abriendo expectativas falsas".

"La gente se abre a una posibilidad, pero no hay ni una disposición, con buena letra, con buen tono. Desde el punto de vista de los contenidos, se mostró una posición inamovible absolutamente a todas las peticiones. Cuando se ponen temas como el tema de Codelco, como el tema de los derechos humanos, como el tema de la legislación laboral, que se lo planteamos, nos dicen que mientras no lo diga el Gobierno no debiéramos considerarlo. Pero demuestran que cuando lo diga el Gobierno ya esto no va a tener reversa porque la forma de trabajar del Gobierno es una vez que instala un debate nada se mueve y solo hay que ordenar para ratificar, para afirmar, para apoyar", añadió el dirigente.

"Lo que hay a ojos vista después de que se conocen cuáles son los presupuestos que tienen los distintos municipios, es la ratificación que hay dos Chile: uno para los ricos y muy ricos y muy concentrado en una geografía pequeña, y el resto que tiene que batírselas como dé lugar. Eso no es bueno, no es una política que un gobierno esté integrando a toda la sociedad, sino está gobernando para una parte, para la parte privilegiada", sentenció Carmona.

Vodanovic: El Gobierno debe abrirse al diálogo

La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista y también presente en la cita, rechazó que el ministro Claudio Alvarado planteara que hubo "una actitud lamentable de la oposición" y acusara que se busca "torpedear" el proyecto.

"Creo que esas palabras no se condicen con el tono de la reunión ni con la conducta que nosotros mostramos de ser firmes en lo que es una posición de política pública respecto de la redistribución, de que no todo Chile termine trabajando para los vecinos del distrito 11 (sector oriente de Santiago), que son las comunas de mayores ingresos, de mayor recaudación y de mejor nivel de vida, donde con las platas que recauda la municipalidad se pueden pagar desde gimnasio y otras cosas, en circunstancias que hay comunas en nuestro país, la gran mayoría, que no tienen plata para pavimentar los hoyos", expuso la parlamentaria.

"Yo puedo respetar la posición del Gobierno aunque no la comparta, y yo esperaría lo mismo del ministro del Interior. Nosotros en ningún momento fuimos a decir que vamos a obstaculizar, pero así como el ministro del Interior señala que se necesitan dos para dialogar, lo mismo le digo yo. El Gobierno debe tener una conducta de abrirse al diálogo, y cuando es el propio Presidente de la República frente a todo el Congreso Pleno el 1 de junio que dice 'basta por un voto', es evidente que aquí nunca hubo un ánimo de cambiar el proyecto", agregó Vodanovic.

"La oposición puede ser minoritaria hoy día en el Parlamento, pero no es minoritaria en el país. Basta ver las encuestas, basta ver cómo el apoyo al Presidente ha caído, al Gobierno, a todos sus ministros y al propio proyecto de megarreforma que tiene escaso apoyo ciudadano, que no pasa del voto duro de la derecha. Entonces creo que si la conducta del Gobierno va a seguir siendo el ningunear a la oposición, evidentemente tenemos un problema, sobre todo cuando el ánimo nuestro ha sido ir a buscar una fórmula de entendimiento para temas importantes del país", argumentó.

Romero: Si quieren compensación bien y si no bien también

El diputado Agustín Romero (Republicanos) ironizó con el conflicto al exponer la firma por parte de municipios a favor de la solución presentada por el Ejecutivo: "Son 162 que están a favor de las compensaciones, comunas ricas, comunas ricas como Talca, como Linares, Rengo, veo aquí Sagrada Familia. Todas esas comunas ricas están a favor de la compensación que ofrece el Gobierno".

"Es bien curioso esto de las comunas ricas, las comunas pobres, esta dicotomía que siempre tratan de armar entre ricos y pobres. Acá hubo un acuerdo en que el gobierno dijo 'me comprometo a entregar los fondos para el Fondo Común Municipal', que me parecía que era lo razonable. Posteriormente hubo una reclamación respecto a alcaldes con sus recursos propios, se incorporaron y los municipios quedan tal cual. Pero se avivaron y quieren que esa plata que eran fondos propios pasen al Fondo Común Municipal y crezca. No, ya es mucho", opinó.

"Yo voy a desdramatizar este tema. Hoy día tienen la responsabilidad los senadores de si quieren o no quieren compensación, y punto. La reforma está aprobada en su gran mayoría, se va incluso a promulgar y publicar en aquellos aspectos que no están en el Tribunal Constitucional, se va a avanzar. Si quieren compensación, bien. Si no quieren compensación, también bien, y ahí veremos cómo lo arrehlaremos de una forma distinta para que los municipios que van a perder los recursos del Fondo Común Municipal tengan la compensación suficiente para que puedan seguir funcionando y dándoles servicio a sus vecinos", planteó el legislador.

Guzmán: Me parece que no es honesto

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) reforzó lo planteado por Romero: "El proyecto está prácticamente cerrado, los temas ya están avanzados. Invariabilidad tributaria, a mí me hubiese gustado que por ejemplo el Partido Socialista, el PPD votaran a favor de su propuesta, que fue la que acordó el gobierno en invariabilidad tributaria".

"Y en esto de las compensaciones, yo creo y ahí comparto lo que dice el ministro Alvarado: yo creo que se percibe cierto aroma a obstruir, a complicar, a atentar contra un proyecto que tiene que avanzar. Por cuanto lo que hizo el gobierno fue recoger la propuesta de la izquierda respecto a compensar, y de los alcaldes principalmente. Y una vez que acoge esa propuesta y compensa, resulta que se le abre el apetito, se le afila el colmillo y quieren ahora que los ingresos que son compensatorios de la baja de recaudación por parte de algunas municipalidades vaya al Fondo Común Municipal y sea redistribuido", argumentó.

"Eso me parece que no es honesto; es un poco atentar contra la esencia del proyecto y la esencia de lo que se quiso hacer con la compensación", sentenció.