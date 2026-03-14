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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

¿Se va de Brasil? Flamengo fijó cláusula de salida de Erick Pulgar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante chileno renovó su contrato el año pasado hasta 2027.

¿Se va de Brasil? Flamengo fijó cláusula de salida de Erick Pulgar
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Flamengo, equipo donde milita el chileno Erick Pulgar, fijó la cláusula de salida del mediocampista nacional, quien el año pasado renovó su contrato con el club brasileño hasta 2027 y se mantiene como pieza clave del plantel.

Según el medio brasileño Globo, quien desee fichar a Pulgar solo deberá pagar cuatro millones de dólares. El precio comenzará a regir a mediados de año en el mercado internacional.

Fuentes del mismo medio informaron que River Plate, equipos de la MLS y algunos clubes europeos preguntaron a Flamengo por el volante chileno de 32 años.

El año pasado, Pulgar no estaba seguro de continuar en el club brasileño, por lo que una cláusula de rescisión más baja fue la solución.

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