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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Sevilla de Gabriel Suazo cayó con Bayer Leverkusen en su último examen para La Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo del nacional cerró la pretemporada con dos derrotas en siete partidos.

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Sevilla, con Gabriel Suazo en cancha todo el partido, culminó su pretemporada con una derrota de 2-0 a manos de Bayer Leverkusen en Alemania.

La escuadra del lateral chileno comenzó ganando el amistoso con gol de Miguel Sierra al minuto 16 de juego.

Sin embargo, el equipo "de las aspirinas" dio vuelta el marcador con un doblete de Patrik Schick (66', 79').

Ahora, Sevilla tiene en el horizonte su debut por la liga española el próximo sábado 15 de agosto ante Rayo Vallecano, como local en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán", a las 15:00 horas de Chile (19:00 GMT).

El saldo de los andaluces en sus partidos de preparación fueron cinco triunfos, uno vía penales, y dos derrotas.

Al Leverkusen, en tanto, aún le restan amistosos con Nottingham Forest y Newcastle antes de iniciar en la Copa de Alemania el sábado 22 de agosto y el estreno por Bundesliga contra Elversberg el sábado 29.

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