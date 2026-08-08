Carabineros baleados en primer semestre de 2026 duplican cifra del año pasado

El número de carabineros que han sido heridos a bala durante procedimientos policiales se duplicó en el primer semestre de 2026 en comparación al mismo período del año pasado.

Según consignó La Tercera, la cifra de uniformados lesionados por disparos en actos de servicio en el primer semestre de 2025 fue de cuatro, pertenecientes a dotaciones de Recoleta y Providencia (Región Metropolitana); Arica (región homónima) y Viña del Mar (Región de Valparaíso).

En tanto, el número de carabineros baleados durante los primeros seis meses del presente año asciende a nueve, correspondientes a unidades La Florida, Santiago y Lo Espejo (Región Metropolitana), San Fernando (Región de O'Higgins); Temuco y Padre Las Casas (Región de La Araucanía), y Puerto Varas (Región de Los Lagos).

El diario detalló que, en el segundo semestre del año pasado, otros nueve funcionarios fueron lesionados por proyectiles balísticos, registrándose un total de 13 carabineros baleados durante todo 2025.

Desglose de casos en 2026

Entre los carabineros que fueron víctima de ataques a disparos este 2026 se encuentra el subteniente Nicolás Velozo y el cabo primero Luciano Ascencio, quienes resultaron baleados -la mañana del 17 de julio- en medio de un fallido patrullaje en Lo Espejo, cuando intentaban fiscalizar a Benjamín González, conocido como "El Panda".

El sujeto, al ver la presencia policial, disparó a los uniformados con un arma calibre 9 milímetros, quienes recibieron los impactos en distintas partes del cuerpo.

El caso más grave corresponde al del cabo primero Marcos Cosme, exmiembro del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), quien recibió un disparo en el rostro en medio del operativo de captura de Carlos Cancino, alias "El Rana", uno de los sospechosos del homicidio del suboficial mayor Eugenio Nain en 2020. El funcionario perdió la vida tres días después del ataque.

También destaca el caso del sargento segundo Javier Figueroa, quien falleció el 11 de marzo tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento en Puerto Varas. La investigación apunta a que, presuntamente, se trata de un ataque realizado por él mismo, aunque el Ministerio Público indaga el hecho como un atentado contra un carabinero.

De manera casi coincidente con las cifras de uniformados baleados, la institución habilitó nuevas dependencias en el Hospital de Carabineros, que contará con un incremento en el número de personal y mayor especializaciones.

Reparos contra la Ley-Naín Retamal

En este contexto, el Partido Comunista impulsa un proyecto que, además de derogar parcialmente la Ley Naín-Retamal, propone aumentar las penas para policías que incurran en apremios ilegítimos o tratos crueles.

"Hoy se hace mucho más difícil sancionar las órdenes ilegítimas o violaciones: hablamos de funcionarios que abusaron de su cargo, incurriendo en tratos crueles. Por eso, proponemos que se eleve el piso de la pena y eliminar requisitos que dificulten acreditar este tipo de conductas. No estamos hablando bajo ningún sentido de un procedimiento policial o una reducción legítima", argumentó la diputada Nathalie Castillo.

Aludiendo a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Gobierno, su par de la UDI Jaime Coloma apuntó que "en estas reformas de seguridad se verá quiénes están a favor de Carabineros, y quiénes hacen todo lo posible para debilitarlos, y el Partido Comunista ha mostrado la peor de sus caras".

"Constantemente ataca la Ley Naín-Retamal, que ha hecho tanto beneficio para toda la ciudadanía, y sobre todo para Carabineros, buscando derogarla y aumentar las penas", fustigó el oficialista.