Sheffield de Ben Brereton mantuvo su irregularidad con derrota ante Wolves
El delantero chileno fue titular en la caída de su equipo.
El delantero chileno fue titular en la caída de su equipo.
Sheffield United, con Ben Brereton en cancha, lamentó un nuevo traspié en la Championship inglesa con una derrota 1-0 de local ante Wolverhampton en el cierre de la sexta fecha.
El delantero chileno fue titular y jugó hasta el minuto 62, viendo desde la banca el agónico gol de Raúl Jiménez para la visita, justo al 90'.
Con este resultado, Sheffield ha intercalado triunfos y derrotas tras el empate del debut, siendo 14° de la tabla con nueve unidades, a cinco de los líderes West Ham, Swansea y West Bromwich Albion.
El próximo partido de los "Blades" será por la tercera ronda de la Copa de la Liga ante Fleetwood, de Cuarta División, el miércoles 16 de septiembre a las 15:45 horas de Chile (18:45 GMT).