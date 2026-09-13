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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Sheffield de Ben Brereton mantuvo su irregularidad con derrota ante Wolves

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero chileno fue titular en la caída de su equipo.

Sheffield de Ben Brereton mantuvo su irregularidad con derrota ante Wolves
 Sheffield United (X)
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Sheffield United, con Ben Brereton en cancha, lamentó un nuevo traspié en la Championship inglesa con una derrota 1-0 de local ante Wolverhampton en el cierre de la sexta fecha.

El delantero chileno fue titular y jugó hasta el minuto 62, viendo desde la banca el agónico gol de Raúl Jiménez para la visita, justo al 90'.

Con este resultado, Sheffield ha intercalado triunfos y derrotas tras el empate del debut, siendo 14° de la tabla con nueve unidades, a cinco de los líderes West Ham, Swansea y West Bromwich Albion.

El próximo partido de los "Blades" será por la tercera ronda de la Copa de la Liga ante Fleetwood, de Cuarta División, el miércoles 16 de septiembre a las 15:45 horas de Chile (18:45 GMT).

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