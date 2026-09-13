Previa a los Emmy: "The Pitt" busca la gloria y Oscar Isaac podría hacer historia

El drama médico "The Pitt", de HBO Max, regresa este año a los Emmy en busca de la gloria frente al impulso de la comedia de terror "Widow's Bay" que domina en las categorías técnicas, y la irrupción del guatemalteco Oscar Isaac, que podría conseguir su primera estatuilla.

"Widow's Bay", la serie de Apple TV sobre un alcalde escéptico que dirige a los supersticiosos residentes de una isla maldita de Nueva Inglaterra recibió el pasado fin de semana ocho galardones en los apartados de categorías técnicas que lo sitúan a la cabeza de esta competición.

El desenlace tendrá lugar este lunes en la septuagésima octava edición de los premios que se celebran en el teatro Peacock de Los Ángeles a partir de las 20:00 horas de Chile, con una transmisión que se podrá seguir en la señal TNT y el streaming HBO Max.

El proyecto lidera también la carrera en la categoría de mejor serie de comedia contra 'Abbott Elementary,The Bear,Margot's Got Money Troubles,Nobody Wants This,Only Murders in the Building,Shrinking' y 'Hacks', la más nominada de este año con 24 candidaturas y la principal amenaza para arrebatarle el premio, según los pronósticos de la prensa especializada.

Por su parte, "The Pitt", la serie protagonizada por Noah Wyle, parece tener el camino despejado para consagrarse de nuevo como el mejor proyecto de drama, una lucha en la que también se encuentran y 'The Diplomat,The Gilded Age,A Knight of the Seven Kingdoms,Paradise,Slow Horses' 'Your Friends and Neighbors' y 'Pluribus', su mayor rival.

En el apartado de miniseries, la pugna se muestra reñida entre los especialistas de Hollywood, en la que 'Beef' y 'DTF St. Louis' se disputan el podio de una quiniela que completan los títulos 'All Her Fault,The Beast in Me' y 'Love Story'.

Oscar Isaac y Carlos-Manuel Vesga, los latinos de la edición

En una edición con apenas presencia hispana, Oscar Isaac, como el gran favorito para alzarse con su primer Emmy a mejor actor por su aclamado papel en la miniserie de Netflix "Beef", y el colombiano Carlos-Manuel Vesga emergen como la principal representación latinoamericana.

Junto a Isaac se encuentran Riz Ahmed ('Bait'), Jason Bateman ('Black Rabbit'), Charlie Hunnam ('Monster: The Ed Gein Story') y Matthew Rhys ('The Beast in Me').

Por su parte, Vesga, pese a presentar pocas posibilidades en la contienda a mejor actor de reparto por el drama 'Pluribus' de Apple TV, medios como Variety califican su actuación como una de las sorpresas de la temporada y señalan que merece ganar.

Mayor consenso encuentra la prensa especializada en Noah Wyle, quien salvo sorpresa volverá a alzarse con el galardón a mejor actor por la segunda temporada de "The Pitt", mientras que para el apartado de comedia, Hollywood parece inclinarse hacia Matthew Rhys, por "Widow's Bay".

También parece haber acuerdo en los apartados a mejor actriz, con Jean Smart ("Hacks") a la cabeza en comedia, Rhea Seehorn, "Pluribus", en drama y Carey Mulligan en la categoría de miniserie ("Beef").

De lograrlo, Smart se convertiría en la primera intérprete femenina en alzarse con un Emmy a mejor actriz por cada temporada de "Hacks".

Más allá de los fenómenos televisivos, los Emmy también miden el pulso de las grandes plataformas de contenidos en línea, con Apple TV como la más galardonada de la edición por el momento, con 19 premios, mientras que HBO Max ostenta 16 y Netflix, 13 en esta reñida contienda.

La ceremonia también prevé celebrar un reencuentro con los elencos de "Los Ángeles de Charlie" y "Buffy, la cazavampiros", además de un homenaje a la leyenda del country Dolly Parton, fallecida el pasado 25 de agosto a los 80 años.

Todas las series, actores y actrices nominados a los Premios Emmy 2026 en esta nota.