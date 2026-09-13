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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Universidad de Chile confirmó la baja de Charles Aránguiz ante D. La Serena

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante se lesionó durante una práctica del equipo.

Universidad de Chile confirmó la baja de Charles Aránguiz ante D. La Serena
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A través de las redes sociales del club Universidad de Chile se ratificó la ausencia de Charles Aránguiz ante Deportes La Serena este domingo en La Portada, por la fecha 23 de la Liga de Primera.

La lista de citados del conjunto azul no incluyó al "Príncipe", quien estaba en duda tras complicaciones físicas en un entrenamiento.

Como informamos en Cooperativa Deportes, Aránguiz recibió un "pancorazo" en la práctica del pasado viernes; acción que dejó al volante con dolencias en la rodilla.

El "20" se sometió a exámenes en la jornada del sábado, pero finalmente no llegó al duelo de esta tarde a las 15:00 horas.

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