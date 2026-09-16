Sigue sin festejos: Lucas Assadi sumó minutos de titular en la igualdad de AIK en Suecia

Lucas Assadi sigue sin poder festejar un triunfo desde su llegada a AIK en Suecia, ya que este miércoles arrancó como titular en la igualdad 1-1 frente a Mjallby AIF en el Strawberry Arena por la fecha 18 de la Primera División.

La visita abrió la cuenta a través de Jacob Bergstrom (19') y, aunque el dueño de casa reaccionó con un remate desviado del formado en Universidad de Chile (22'), no encontró la paridad hasta el tiro de Axel Kouame (40').

Pese a que el volante nacional generó peligro con un zurdazo contenido por el arquero forastero (65'), dejó el terreno de juego al ser sustituido por Sixten Gustafsson (75').

Con el empate consumado, AIK alcanzó 33 puntos en el séptimo casillero de la Allsvenskan y quedó a 15 unidades del líder IK Sirius. Su próximo rival será Halmstad este próximo 20 de septiembre, donde Assadi buscará festejar tras tres partidos disputados.