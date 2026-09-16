Fiscal HeredIA, la plataforma que ayuda al Ministerio Público a resolver casos complejos

Carla Vairetti, directora alterna de Fiscal HeredIA, plataforma basada en inteligencia artificial y analítica avanzada, abordó en Cooperativa de qué manera tal iniciativa optimiza la persecución de causas penales en el país por parte del Ministerio Público.

"Es un asistente de IA que realiza análisis matemáticos y está diseñado para ayudar a los fiscales y a todos los investigadores a resolver diferentes delitos, y en particular, para combatir el crimen organizado de una manera mucho más rápida y precisa", explicó en conversación con Esa es la Idea.

En concreto, esta plataforma revisa audios y documentos para vincular bandas delictivas, y según Vairetti, "un mismo análisis realizado por un experto tarda 8 horas, pero el sistema lo resuelve en 1 minuto por causa", acelerando así los tiempos de investigación.

La iniciativa elevó de 3 a 40 por ciento el hallazgo de prófugos en casos de alta connotación, aunque la académica de la Universidad de Chile remarcó que "esto no sustituye para nada el criterio de los fiscales, ni tampoco logra predecir a futuro lo que va a pasar", pero sí es un soporte tecnológico clave para la labor pública.

Desarrollado entre distintas casas de estudio y el Ministerio Público, el modelo procesa millones de archivos históricos, de modo que se proyecta "traspasar estos modelos cargando datos reales", lo que ha despertado el interés de organismos internacionales en Latinoamérica y Europa, adelantó Vairetti.