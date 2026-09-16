Gobierno respaldó a familia de Mariana Sepúlveda y prometió revisar proyecto antiprescripciones

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, sostuvo este miércoles una reunión con la familia de Mariana Loreto Sepúlveda León, el diputado Javier Muñoz (Democracia Cristiana), impulsor de la denominada "Ley Mariana", y el exfiscal Carlos Gajardo, que apoya el proyecto.

El encuentro se produjo tras la controvertida resolución judicial que dejó en libertad a Ghislain Jesús Quiroz Carrizo, quien confesó haber asesinado a la joven —desaparecida en agosto de 2008 en la comuna de Conchalí—, luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictara el sobreseimiento de la causa por prescripción de la acción penal.

La iniciativa presentada por el parlamentario busca eliminar la prescripción en los delitos de homicidio, femicidio y parricidio, garantizando la persecución penal sin importar el tiempo transcurrido desde la comisión del delito.

Durante la cita, el Ejecutivo se comprometió a brindar contención y patrocinio a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).

"Quiero agradecer la confianza de la familia de Mariana, de la señora Marta (León, mamá de la víctima). Valoro su fuerza como mujer, como madre, que durante estos 18 años ha luchado por su hija y por conocer la verdad (...) Acusamos recibo del proyecto y nos comprometemos a revisarlo y a socializarlo, pero también hemos comprometido el acompañamiento jurídico y psicosocial a la familia a través de SernamEG, a fin de brindar la reparación que es necesaria en estos momentos", afirmó la ministra Marín.

Pedido de urgencia legislativa

Por su parte, el diputado Muñoz recalcó que "es fundamental contar con el apoyo del Ejecutivo para darle urgencia a esta iniciativa, porque de eso dependerá qué tan pronto podamos iniciar su discusión".

En tanto, Marta León valoró el alcance del proyecto pese a no tener carácter retroactivo: "Quizás va a servir a otras personas. La idea es marcar un precedente de lo que no pasó con Mariana, de las falencias que hubo en 18 años. Si es un proyecto que va a ayudar y va a beneficiar a otros, bien que salga y que sea apoyado por todas las personas", expresó.