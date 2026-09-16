"Debemos ser cuidadosos", admitió Grau a propósito de los frenteamplistas-lobistas

El exministro de Hacienda Nicolás Grau llamó a los militantes del Frente Amplio (FA) a ser "especialmente cuidadosos con nuestros trabajos post Gobierno" en medio de la polémica sobre exautoridades de la Administración Boric que hoy, en sus nuevas funciones privadas, se están dedicando al lobby.

El debate se abrió durante las últimas semanas a partir de ejemplos como el del exjefe de Gabinete de Gabriel Boric, Matías Meza-Lopehandía (FA), quien transparentó su actual labor dentro de la empresa Kom, dedicada al lobby.

La discusión volvió a tomar fuerza ayer, luego de que Ciper revelara que el exjefe de la Oficina de Evaluación Ambiental, Sebastián Aylwin, asesora a la empresa CleanTech Lithium en la tramitación de permisos ambientales para un proyecto de litio en el salar Laguna Verde.

Según consignó La Tercera, lo anterior derivó en la intervención de Grau en el grupo de Whatsapp de frenteamplistas del comunal Ñuñoa, donde el también extitular de Economía envió un extenso mensaje de seis puntos, en el que resaltó que se trata de "un debate importante para el partido (lo tuvo que haber dado hace tiempo)".

"No solo preocuparse de conflictos de interés, sino también de la imagen"

En el primer punto de su mensaje, el economista planteó que quienes "fuimos ministro/as, subses (subsecretarios, o jefes de servicio con visibilidad), debemos ser especialmente cuidadosos con nuestros trabajos post Gobierno. No solo preocupándose de conflictos de interés, sino también de la 'imagen', ya que no hacerlo puede deteriorar la percepción que la ciudadanía tiene del FA".

El otrora secretario de Estado aseguró que, para él, existe un criterio diferente para quienes ejercieron cargos de confianza en la Administración Boric pero con menor responsabilidad: "No creo que esta exigencia deba operar con otros, por ejemplo, alguien que dirigió una división. En esos casos basta, a mi juicio, que no haya conflicto de interés", enfatizó.

"La diferencia entre 1 y 2 es principalmente práctica, en dos dimensiones: son casos menos visibles y además es difícil rearmar la vida laboral post Gobierno. Yo he visto cómo le ha costado a mis equipos encontrar pega, a pesar de ser excelentes profesionales", puntualizó en el tercer punto de su intervención.

En el cuarto apartado, Grau reiteró su llamado a la militancia joven del FA a "que ojalá hiciera también carrera en empresas. Necesitamos ese conocimiento, necesitamos gente de izquierda que trabaje ojalá en cargos de relevancia en tales espacios".

Recordó que, en su momento, al tener que sugerir nombres para directorios de empresas públicas, sólo pudo "proponer un par" del partido y que gran parte de estos cupos fueron "llenados por gente de la centro izquierda (la mayoría con buenos CVs)".

Finalmente, el exjefe de Hacienda respaldó a Sebastian Aylwin al argumentar que le parecce "muy bien que gente nuestra se vaya a trabajar en proyectos que son parte de lo que impulsamos en la estrategia nacional del litio, porque en la medida que resulten, la estrategia irá siendo más exitosa en el tiempo".

En su espaldarazo, Grau reflexionó respecto a que cada uno debe evaluar si es que lo llaman a un trabajo por su experiencia o por sus redes políticas, afirmando que el conocimiento técnico de Aylwin en evaluación ambiental "es altísimo, por ende, es muy entendible que una empresa lo quiera en su equipo", pese a que es "seguro" que la exautoridad cuenta con contactos.