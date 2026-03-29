Torino se mantiene abierto a la renovación de Guillermo Maripán

Las semanas pasan y sigue sin haber claridad con respecto al futuro del defensa nacional Guillermo Maripán, quien pasó de ser titular indiscutible a con suerte ir al banco en Torino.

Es que tal como ha reportado la prensa italiana durante los últimos meses, el chileno le bajó el pulgar a la renovación de su contrato, el cual llega a su fin en junio próximo, con lo cual se le abrió la puerta de salida en el club.

Sin embargo, el portal Tuttosport reveló que en el cuadro granate no se cierran a la continuidad de "Memo", quien debe cumplir con una importante condición si quiere seguir en el elenco de Turín.

"El Torino tiene una opción para extender el contrato del chileno por otros doce meses (hasta el 30 de junio de 2027) y también ha abierto la posibilidad de una renovación, pero con una condición: Maripán debe aceptar una reducción salarial sustancial", indicaron en la publicación.

Desde el citado medio revelaron que el espigado zaguero criollo recibe actualmente un sueldo 1,7 millones de euros , pero la dirigencia buscaría bajarlo a un monto que oscila entre los 800 mil y los 900 mil de la divisa europea.

A raíz de lo mismo, expusieron que "llegar a un acuerdo en estas condiciones parece difícil, por lo que la salida del experimentado defensa es actualmente el escenario más probable".