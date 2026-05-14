Tres equipos de la Premier League están tras los pasos de Darío Osorio

El chileno Darío Osorio, flamante ganador de la Copa de Dinamarca con Midtjylland, sigue acaparando la mirada de los clubes en Europa y en esta jornada se reveló que está en la órbita de tres equipos de la Premier League.

Ben Jacobs, periodista del portal inglés Give Me Sport, reveló que Everton, Crystal Palace y Bournemouth han tenido contactos con el cuadro nórdico por el chileno.

Desde el citado medio recordaron que el nacido en Hijuelas estuvo en la órbita de Arsenal hace un tiempo y también Liverpool siguió de cerca el crecimiento del futbolista.

Respecto a los actuales pretendientes del extremo, en la publicación señalaron que Everton lo busca como refuerzo ante el mal desempeño de Tyler Dibling, además de la posible venta de Iliman Ndiaye a Manchester United.

Bournemouth, en tanto, quiere alternativas por las bandas para competir con Amine Adli y Marcus Tavernier. Por su parte, Crystal Palace tiene exceso de variantes en ataque, por lo que apostaría por el formado en Universidad de Chile como carrilero por la derecha.

"Midtjylland no pondrá obstáculos a Osorio a pesar de que firmó un nuevo contrato de cuatro años en enero, pero los pretendientes saben que se requerirán ofertas de más de 20 millones de euros para que el club danés autorice la venta", advirtieron en el sitio británico.

A falta de un partido para finalizar su temporada, Osorio ha contribuido con ocho goles y diez asistencias en 48 encuentros.