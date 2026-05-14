Bachelet prepara reunión con Putin: El objetivo de la cita

La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Gloria de la Fuente abordó en Lo que Queda del Día de Cooperativa la gira que prepara la expresidenta Michelle Bachelet, para reforzar las conversaciones en medio de su candidatura a la Secretaría General.

En este contexto, la exmandataria se apresta a viajar por primera vez a Rusia para reunirse con su presidente, Vladímir Putin, o con la cancillería rusa, a fin de plantear "la visión" bacheletista y su proyección en torno al multilateralismo, explicó de la Fuente, que ha desempeñado un papel clave en la postulación de la histórica militante socialista.

"La selección del próximo secretario o secretaria general de Naciones Unidas se toma en el Consejo de Seguridad, donde hay 15 miembros: cinco permanentes, que son los que -como se señala mucho en la opinión pública- tienen poder de veto, y 10 que son no permanentes y van cambiando según rotación regional", señaló la exsubsecretaria.

"Esos cinco países, en rigor, son Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y China, que tienen un poder muy importante respecto a la próxima definición. Entonces, es bien importante para nosotros poder hacer conversaciones con todos los países. Ya las hemos tenido, pero hay que reforzar esas conversaciones y en el marco de aquéllas es que se ha planeado la gira a estos países", sostuvo.

Por ello, dentro de la mentada gira "va a estar Rusia, que es miembro del Consejo de Seguridad; y ya hicimos una visita a China un tiempo atrás, pero esperamos poder volver en su minuto. También se contempla Francia, por supuesto, Reino Unido, y esperamos también poder concretar una visita en Estados Unidos", expresó de la Fuente.

¿Qué se hablará en una eventual cita con Putin?

"Cuando ocurren estas reuniones, lo que ocurre un poco es una mezcla de cosas: cuál es la visión particular de la candidatura que sostiene la expresidenta Michelle Bachelet, que está además apoyada y representada por dos países muy importantes de América Latina (Brasil y México). Tampoco nos olvidemos que el tema de la rotación y el rol de Latinoamérica en esto es bien importante; le toca (presidir la ONU) al continente y hay un cierto consenso sobre eso", afirmó la cientista política.

"(Por otro lado, se aborda cuál) es la proyección hacia el futuro y, sobre esa base, se construye la conversación para poder pedir el apoyo de estos países en la práctica, que es muy importante también", explicó.

En ese sentido, "(la eventual reunión con Putin) es un desafío, sin lugar a dudas. Y yo creo que la apertura fue pública hace un par de semanas atrás: la propia expresidenta Bachelet se reunió con el embajador de Rusia en Santiago, justamente, para iniciar esta conversación", cerró de la Fuente.