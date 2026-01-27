Vélez venció a Talleres por 2-1 por la segunda fecha de la Liga argentina. Los goles para "El Fortín" fueron obra de Lanzini y García a los 52 y 79 minutos respectivamente. El tanto para los de Córdoba lo marcó Augusto Schott a los 27'. Matías Catalán y Ulises Ortegoza fueron titulares en la visita, mientras que en Vélez, Diego Valdés ingresó a los 46 minutos y Claudio Baeza entró desde la partida.

LEER ARTICULO COMPLETO