Vélez contó con Valdés y Baeza en remontada ante Talleres de Catalán y Ortegoza

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
Vélez venció a Talleres por 2-1 por la segunda fecha de la Liga argentina. Los goles para "El Fortín" fueron obra de Lanzini y García a los 52 y 79 minutos respectivamente. El tanto para los de Córdoba lo marcó Augusto Schott a los 27'. Matías Catalán y Ulises Ortegoza fueron titulares en la visita, mientras que en Vélez, Diego Valdés ingresó a los 46 minutos y Claudio Baeza entró desde la partida.

